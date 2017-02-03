Стала известна дата "Тотального диктанта" во Владивостоке

Владивосток напишет «Тотальный диктант» уже в апреле. Имя автора текста и количество площадок станут известны позднее, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На ежегодной конференции организаторов «Тотального диктанта» в Новосибирском государственном университете была объявлена дата проведения акции. В 2017 году мероприятие состоится 8 апреля. «Владивосток присоединится к всеобщей борьбе за грамотность в шестой раз и напишет диктант вместе со всем миром», - рассказали организаторы акции в городе.

В 2017 году диктант пройдёт в нескольких сотнях городов России и за её пределами. Текст по традиции специально подготовит современный российский писатель, имя которого станет известно позднее.

Во Владивостоке акцию предположительно посетит около 2 тысяч человек. О площадках проведения мероприятия объявят отдельно.

«Тотальный диктант» сейчас в полной мере оправдывает своё название, являясь действительно всеобщим, всеохватывающим. Развиваясь как общественный проект, он уже охватил 734 города в 69 странах и продолжает расти. Ежегодная конференция открывает новые возможности для роста координаторов, экспертов диктанта, а следовательно, и самой акции», – сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

В прошлом году организаторы во Владивостоке значительно увеличили количество мест, где можно было написать контрольную по русскому языку. Всего площадок было 17, в том числе аудитории вузов, залы библиотек, общественных организаций и творческих центров. При этом текст от Андрея Усачёва был настолько сложный, что справиться с ним смогли лишь единицы.