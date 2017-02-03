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Муниципалитеты Приморья готовят программы благоустройства

Муниципалитеты Приморья готовят программы благоустройства
На общественное обсуждение их представят в середине марта
15 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В Приморье прошло селекторное совещание с главами муниципалитетов. Главной его темой стала подготовка программ по благоустройству городов и районов края. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в этом году край получит крупную дотацию на благоустройство из федерального бюджета – 380 миллионов рублей. К ней краевой бюджет прибавит ещё 78 миллионов. Общая сумма финансирования проекта «Формирование комфортной городской среды» будет распределяться на конкретные мероприятия по обустройству дворов, скверов и улиц.

Однако распределению средств должно предшествовать широкое общественное обсуждение – на что их следует тратить. Как сообщила исполняющая обязанности директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко, муниципалитеты должны подготовить свои программы благоустройства до 15 марта, задействуя разные каналы для привлечения жителей к обсуждению этих планов. Информацию о предполагаемых проектах в муниципалитетах разместят на сайтах местных администраций и в СМИ, чтобы каждый житель населённого пункта мог внести свои предложения и пожелания. До 1 апреля муниципальные программы должны быть представлены на общественное обсуждение, а до 25 мая – утверждены.

 
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