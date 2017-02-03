В Приморье стартуют отборочные этапы армейских игр

16 февраля в Приморье начнутся отборочные соревнования всеармейских военных игр, сообщает РИА «Восток-Медиа». Уже летом лучшие экипажи танков и боевых машин пехоты будут состязаться между собой на полигонах края.

Почти через две недели в Приморском крае стартует отборочный этап всероссийских соревнований по танковому биатлону. Военные команды со всей России будут состязаться между собой на Сергеевском полигоне. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал начальник пресс-службы Тихоокеанского флота Владимир Матвеев. «В танковом биатлоне примут участие и экипажи ТОФ. Они всегда хорошо выступают, в прошлом году стали чемпионами. Сейчас они тренируются на полигоне Бамбурово, а вскоре примут участие в отборочных соревнованиях, которые начнутся 16 февраля», - сообщил Матвеев.

Он уточнил, что летом в Приморье состоится несколько этапов «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска» (соревнование для экипажей БМП). А неподалёку от Владивостока проведут международные конкурсы «Морской десант» и «Кубок моря». Они запланированы на июль в районе бухты Горностай.

В 2016 году международный конкурс по полевой выучке среди подразделений морпехов «Морской десант» прошёл на полигоне Хмелёвка Балтийского флота. В нём помимо российских представителей участвовали сотрудники военных ведомств Казахстана, Китая, Ирана и Анголы. «Кубок моря» проходил среди экипажей надводных кораблей России, Казахстана и Узбекистана в районах акваторий Чёрного и Каспийского морей. В этом году ожидается большее число стран-участниц.