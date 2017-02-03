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Новый приморский самолёт выполнил первый рейс

Новый приморский самолёт выполнил первый рейс
Борт благополучно вернулся во Владивосток
только что
Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток - Медиа", Вадим Луковенков

В первый рейс в Приморье отправился новый самолёт малой авиации. Это третье подобное судно в парке компании «Аврора», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 3 февраля, состоялся первый рейс третьего DHC-6-400 с регистрационным номером RA-67285 по маршруту Владивосток-Преображение-Владивосток. По данным, которые корреспонденту редакции удалось получить в аэропорту Владивостока, рейс выполнен по расписанию, без задержек.

Предприятие «Пластун-Авиа» и АО «Сбербанк Лизинг» заключили соглашение лизинга на приобретение DHC-6 Twin Otter 400. Его раскрасили в ливрею авиакомпании «Аврора». Договор лизинга заключён на пять лет, по истечении которых воздушное судно перейдёт в собственность авиакомпании.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что поручение приобрести третье воздушное судно для малой авиации дал Владимир Миклушевский. По словам губернатора, покупка дополнительного самолёта обусловлена возросшим спросом на авиаперевозки в крае. Глава региона также отметил, что в дальнейшем в Приморье увеличится и количество посадочных площадок.

 

 
 
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