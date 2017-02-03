В Приморье самка дикобраза нянчит новорождённых кроликов

Очередная межвидовая дружба зверей образовалась в Приморском крае - на этот раз в зоопарке «Чудесный». Там самка дикобраза выхаживает новорождённых кроликов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Зоопарк «Чудесный» в селе Борисовка рядом с Уссурийском поделился новостью: самка дикобраза начала ухаживать за новорождёнными кроликами. При этом у крольчат есть и мама, которая оказалась не против такой «няни» для своих детей. Периодически она оставляет крольчат наедине с дикобразом.

«Дикобраз Дарина сама ещё ребёнок, ей всего 5 месяцев. Она перелезла в вольер к нашей крольчихе и принялась выхаживать крох, их вылизывать и греть собственным телом», - написали сотрудники зоопарка в Instagram.

Дарина также укладывает крольчат к себе на живот и следит, чтобы они не ушиблись. В зоопарке рассказали, что две «мамы» живут мирно и помогают друг другу ухаживать за малышами.

В комментариях к новости некоторые пользователи начали волноваться, что дикобраз может съесть одного из кроликов. Однако, по словам специалистов, меню дикобраза состоит из различных корней, клубней, фруктов, листьев, трав и ягод. Остальные приморцы умилялись материнскому инстинкту Дарины.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало об известной дружбе тигра и козла. История Амура и Тимура началась 22 ноября 2015 года. Жильцу Приморского сафари-парка тигру Амуру привели на съедение козла Тимура, однако он не стал его есть: наоборот, звери подружились. Буквально через несколько дней совместные снимки друзей просочились в Интернет; об этой истории узнало сначала всё Приморье, затем многие регионы России и зарубежье.