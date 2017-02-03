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Общественные активисты обвинили мэрию Владивостока в госизмене

Общественные активисты обвинили мэрию Владивостока в госизмене
Члены ОНФ недовольны продажей земель Академии наук
9 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

«Фронтовики» озвучили на встрече с губернатором ряд проблем, одну из которых могла бы решить мэрия Владивостока. Поводом для критики стал земельный конфликт на территории ДВО РАН.

Представители приморского штаба ОНФ обсудили с губернатором Владимиром Миклушевским насущные проблемы края. Одной из главных тем стала продажа земель Дальневосточного отделения Академии наук. РИА «Восток-Медиа» ранее подробно писало об этой проблеме. На территории ДВО РАН развернулось масштабное строительство, в результате которого массово вырубаются деревья. Кроме того, там собираются возводить огромный жилой комплекс. При этом здания напрямую будут граничить с моргом и опасными лабораториями. Активистка ОНФ Ольга Анисимова сообщила 2 февраля главе региона, что администрация Владивостока распределила под дачи земли Академии наук. В то же время эти территории находятся в статусе бессрочного пользования ДВО РАН.

«Я считаю, что это государственная измена. У меня есть все необходимые документальные доказательства», - заявила Анисимова. После этого Владимир Миклушевский решил лично ознакомиться со всеми бумагами по данному делу. Кроме того, он пообещал, что подключит к решению вопроса все ответственные ведомства. Так что, вполне возможно, конфликт учёных с застройщиками скоро начнёт решаться. В пресс-службе администрации Владивостока пообещали в скором времени прокомментировать громкое заявление Ольги Анисимовой. РИА «Восток-Медиа» следит за развитием событий.

Общественники обсудили с главой региона и строительство нового онкологического диспансера. Предыдущий подрядчик выполнил лишь 10 % от запланированного объёма работ. Из-за этого контракт с ним расторгли.  Член приморского штаба ОНФ Олег Пак поинтересовался у губернатора, когда  строительство наконец возобновят. «Это одна из приоритетных задач на сегодняшний день. Мы уже объявили конкурс на достройку лечебно-диагностического корпуса. На эти работы в бюджете предусмотрено более 230 миллионов рублей, строительство будет завершено в этом году. В ближайшее время пройдёт аукцион на выбор подрядчика для строительства палаточного корпуса», - сообщил губернатор. Владимир Миклушевский отметил, что для диспансера уже закупили различное оборудование на сумму 550 миллионов рублей.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что приморские активисты Общероссийского народного фронта обещали вплотную заняться проблемами экологии в крае. Это связано с тем, что об экологии много говорил Владимир Путин во время своей пресс-конференции.

 
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