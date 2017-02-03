Сегодня пятница, 03 февраля 2017 года, 11:25
Дальневосточный симфонический оркестр нашёл себе дирижёра
Дальневосточный симфонический оркестр нашёл себе дирижёра
На Русском острове откроется представительство фонда "Сколково"
На Русском острове откроется представительство фонда "Сколково"
Голкипер хабаровского "Амура" оформил седьмой "сухарь" в сезоне
Голкипер хабаровского "Амура" оформил седьмой "сухарь" в сезоне
В Хабаровском крае утвердили цены на жильё за один квадратный метр
В Хабаровском крае утвердили цены на жильё за один квадратный метр
"Адмирал" проиграл "Сибири" по-крупному
"Адмирал" проиграл "Сибири" по-крупному
Регионы:


Популярное
вчера, 13:46
"Дурные" цены во Владивостоке: помидоры продают по 900 рублей
вчера, 11:43
В Приморье из-за ЭРА-ГЛОНАСС начался дефицит некоторых авто
вчера, 19:40
На спасение тонущего в Приморье "Еруслана" требуются миллионы рублей
вчера, 11:59
Концы в воду: приставы Приморья ждут ответа от владельцев "Еруслана"
вчера, 13:25
Губернатор Приморья предложил отсрочить ЭРА-ГЛОНАСС на полгода
вчера, 17:01
Угольные терминалы в Находке: пыль есть, виноватых - нет
вчера, 15:41
Такси "Максим" возглавило "антирейтинг" сразу в трёх городах Приморья
вчера, 20:40
Дальневосточный региональный центр МЧС России подлежит ликвидации
сегодня, 09:04
Трутнев: нас удивила ситуация с "гектаром" в Приморье
сегодня, 00:29
Владимир Путин уволил главу Дальневосточного центра МЧС

Обсуждаемое
вчера, 19:40
16

На спасение тонущего в Приморье "Еруслана" требуются миллионы рублей
вчера, 13:46
9

"Дурные" цены во Владивостоке: помидоры продают по 900 рублей
вчера, 17:01
8

Угольные терминалы в Находке: пыль есть, виноватых - нет
вчера, 11:43
7

В Приморье из-за ЭРА-ГЛОНАСС начался дефицит некоторых авто
вчера, 13:25
5

Губернатор Приморья предложил отсрочить ЭРА-ГЛОНАСС на полгода
сегодня, 02:17
5

Данила Козловский заинтриговал приморцев
вчера, 15:41
3

Такси "Максим" возглавило "антирейтинг" сразу в трёх городах Приморья
вчера, 18:03
3

Во Владивостоке расселили 26 аварийных бараков
вчера, 11:59
2

Концы в воду: приставы Приморья ждут ответа от владельцев "Еруслана"
вчера, 17:15
2

В Хабаровске назначили нового начальника городской полиции
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева 30.01.2017
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 993



Система Orphus

На Русском острове откроется представительство фонда "Сколково"

На Русском острове откроется представительство фонда "Сколково"
Подписано соглашение о сотрудничестве с руководством ДВФУ
24 минуты назад
Наука и образование | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Дальневосточный федеральный университет активизирует работу по выявлению талантливых студентов, аспирантов, преподавателей и молодых учёных. Вуз и фонд «Сколково» собираются поддерживать перспективные инновационные проекты и содействовать их дальнейшему продвижению на рынок, о чём договорились на встрече в Хабаровске.

На Русском острове во Владивостоке, в кампусе ДВФУ, откроется офис Дальневосточного представительства фонда «Сколково». 2 февраля соглашение о сотрудничестве подписали проректор по развитию университета Дмитрий Земцов и вице-президент фонда по региональному и международному развитию Юрий Сапрыкин.

По информации пресс-службы ДВФУ, «ведущий вуз региона и главный центр инновационного развития России направят совместные усилия на создание уникальной инновационной экосистемы на Дальнем Востоке. Важным направлением сотрудничества станет реализация современных образовательных программ и практик в области инноваций и технологического предпринимательства. Также «Сколково» будет способствовать развитию собственной инновационной экосистемы ДВФУ — бизнес-инкубатора, центра коллективного пользования, центра трансфера технологий и стартап-акселератора для инновационных команд университета».

В 2017 году в университете выступят ведущие спикеры и партнёры  фонда, эксперты, консультанты, проектные менеджеры.


 

 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru