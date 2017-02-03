На Русском острове откроется представительство фонда "Сколково"

Дальневосточный федеральный университет активизирует работу по выявлению талантливых студентов, аспирантов, преподавателей и молодых учёных. Вуз и фонд «Сколково» собираются поддерживать перспективные инновационные проекты и содействовать их дальнейшему продвижению на рынок, о чём договорились на встрече в Хабаровске.

На Русском острове во Владивостоке, в кампусе ДВФУ, откроется офис Дальневосточного представительства фонда «Сколково». 2 февраля соглашение о сотрудничестве подписали проректор по развитию университета Дмитрий Земцов и вице-президент фонда по региональному и международному развитию Юрий Сапрыкин.

По информации пресс-службы ДВФУ, «ведущий вуз региона и главный центр инновационного развития России направят совместные усилия на создание уникальной инновационной экосистемы на Дальнем Востоке. Важным направлением сотрудничества станет реализация современных образовательных программ и практик в области инноваций и технологического предпринимательства. Также «Сколково» будет способствовать развитию собственной инновационной экосистемы ДВФУ — бизнес-инкубатора, центра коллективного пользования, центра трансфера технологий и стартап-акселератора для инновационных команд университета».

В 2017 году в университете выступят ведущие спикеры и партнёры фонда, эксперты, консультанты, проектные менеджеры.







