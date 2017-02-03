На фестиваль детского кино во Владивостоке прислали почти 300 работ

Победителю в одной из номинаций вручат поездку в "Орлёнок"

В этом году фестиваль «Весёлая ларга» привлёк к себе большое внимание. Дети прислали на конкурс несколько сотен своих фильмов. Среди них есть как игровые, так и документальные, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 3 февраля, во Владивостоке стартует седьмой всероссийский фестиваль детского кино «Весёлая ларга». Он продлится три дня. Торжественное открытие состоится в 15:00 в Дворце детского творцества. Сразу после этого начнцтся кинопоказы с голосованием большого детского жюри. «Традиционно на фестивале в роли сценаристов, режиссёров, операторов и актёров выступают юные жители не только Владивостока, но и других городов Приморья, а также всей России», - рассказали в пресс-службе администрации города.





В рамках фестиваля пройдёт несколько мастер-классов: «Компьютерная анимация», «Игровое кино», «Актёрское мастерство и сценическая речь», «Секреты телевидения» и другие.

Всего на мероприятии представят около 300 работ юных режиссёров. Лучших жюри определит в номинациях: игровой фильм, документальный фильм, телепрограмма, тележурнал, мультфильм, видеоклип, социальная реклама. Впервые в этом году организаторы также представили особую номинацию от Всероссийского благотворительного проекта «Поколение М» - «Другом быть не просто», победитель которого получит бесплатную путевку на киносмену в «Орлёнок».

«Главными темами фестиваля, как и в предыдущие годы, по-прежнему остаются: история российских регионов и городов, события и люди, проекты и проблемы современных детей и подростков, а также кино о том, что их волнует», — рассказала директор Всероссийского детского кинофестиваля «Весёлая Ларга» Татьяна Никитченко.

Фестиваль «Весёлая ларга» первые четыре года проходил как городской смотр работ. Статус общероссийского мероприятию придали в 2015 году.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что лучшие фильмы традиционно получат статуэтки кинофестиваля в виде ларги. Эти животные являются частыми гостями у берегов Владивостока. Зимой в акватории встречаются взрослые особи, а с марта по май в основном детёныши. Ослабленные малыши часто выползают на берег, однако специалисты советуют не пытаться самим помочь им, а обратиться к спасателям или в специализированный реабилитационный центр.



