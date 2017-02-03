"Социальный автобус" помог 330 жителям Владивостока и Находки

В январе нынешнего года уже около 330 приморцев обратились за помощью к соцработникам в «социальных автобусах» Владивостока и Находки. Мобильные пункты помощи бездомным работают еженедельно в определённых местах крупнейших городов Приморья. Во Владивостоке это – площадь Луговая, где «Социальный автобус» дежурит по пятницам с 9 до 13 часов.

Специалисты краевого департамента труда и социального развития сообщили, что в ходе рейдов на улицы городов автобус оказал бродягам более 500 различных услуг. В основном, социальные работники раздают продукты, одежду. Могут помочь и советом по вопросам восстановления документов, родственных связей, поиска работы. Тем, кто вынужден ночевать на улице, стараются помочь с временным ночлегом.

Сезон работы социального автотранспорта завершается в конце марта. Работники Приморского центра социального обслуживания населения по-прежнему готовы принять в дар от жителей края вещи, продукты длительного хранения. Всё это – гуманитарная помощь землякам, по разным причинам оставшимся без крова над головой и средств к существованию. Неравнодушных приморцев, имеющих возможность поддержать благотворительную акцию «Социальный автобус», ждут в Приморском центре социального обслуживания населения на улице Иртышской, 8. Жителей Находки ждут в отделении срочного социального обслуживания по улице Комсомольская, 32.

Телефоны во Владивостоке 8 (423) 260-43-19, в Находке 8 (4236) 76-02-25.