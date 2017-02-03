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Утро во Владивостоке: пустые дороги и несколько автомобильных аварий

Утро во Владивостоке: пустые дороги и несколько автомобильных аварий
Трафик в приморской столицы был максимально свободным
только что
Транспорт | Приморский край
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Фото: inpropart.ru, dps_control, dpscontrol_125rus

Сегодня на дорогах Владивостока не зафиксировано крупных пробок, сообщает РИА «Восток-Медиа». Плотность общегородского трафика составила всего 3 балла.

5-балльный трафик зафиксирован на Светланской улице в сторону центра города. Это нормальная загруженность для этой дороги. Впрочем, большинство дорог оказались загружены и того меньше. Осложнить движение не смогла даже утренняя авария, которая произошла в районе стадиона «Авангард». Там столкнулись Honda Fit и Toyota Land Cruiser Prado. Малолитражка поворачивала на улицу Капитана Шефнера и не уступила дорогу джипу. Как сообщает автомобильное сообщество dps_control, обе машины увезли с места аварии на эвакуаторе.

 

 

На «пятёрку» был загружен и проспект Красного Знамени. Такая плотность трафика полтора часа сохранялась на дороге от Шилкинской улицы до кольца инструментального завода.

Небольшие трудности с движением наблюдались по дороге с мыса Эгершельд в центр города. Этим утром в районе остановки «Серая лошадь» столкнулись две легковые машины.


 

Свободный трафик зафиксирован на проспекте 100-летия Владивостока. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», в сторону центра города на магистрали зафиксирован 3-балльный трафик. Это на 3 балла ниже обычного.

Сегодня не замечено пробок и на магистрали Некрасовская – Гоголя. Дорога к фуникулёру, в последнее время ставшая самой проблемной во Владивостоке, была загружена всего на 4 балла. В обратную сторону плотность движения составила всего «единицу». 

 
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