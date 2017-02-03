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"Адмирал" проиграл "Сибири" по-крупному

"Адмирал" проиграл "Сибири" по-крупному
"Моряки" рискуют не выйти в плей-офф
9 минут назад
Спорт | Приморский край
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Фото: hcsibir.ru

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» крупно проиграл во втором матче на выезде. «Моряки» не смогли сломить «Сибирь» в Новосибирске,  сообщает РИА «Восток-Медиа».

Подопечные Александра Андриевского «отдали» 3 очка  одному из основных конкурентов в борьбе за выход в плей-офф. В последней игре приморцы уступили со счётом 1:5. Автором единственной шайбы среди «моряков» стал юниор Денис Алексеев. Он пробил оборону противника во втором периоде. У сибиряков отличились Степан Санников, Константин Окулов, Владислав Наумов и дважды Алексей Глухов.

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер приморцев только поздравил противника с важной победой. «Комментировать особо нечего. «Сибирь» была сильнее нас, мобильнее. Они вышли умирать, чего мы не сделали. Было у нас несколько неплохих отрезков, но этого очень мало. Поэтому победа новосибирцев закономерна, они выглядели сильнее в целом», - резюмировал наставник «Адмирала».

Теперь у обеих команд в копилке по 79 очков. Однако пока приморцы занимают 8 строчку в турнирной таблице на востоке, а «Сибирь» - девятую.
До конца регулярного чемпионата КХЛ «морякам» осталось провести всего четыре игры – против «Авангарда» в Омске, «Локомотива» в Ярославле, «Динамо» в Москве и «Витязя» в Подольске.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в стартовой игре на выезде приморский хоккейный клуб «Адмирал» уступил абсолютному аутсайдеру КХЛ новокузнецкому «Металлургу». Противник за 6 секунд до финального свистка сравнял счёт и забрал победу в серии штрафных бросков. 


 

 

 
 
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