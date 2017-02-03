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Трутнев: ситуация с "гектаром" в Приморье нас удивила

Трутнев: ситуация с "гектаром" в Приморье нас удивила
Приморцы не захотели делиться своей землёй
10 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Заместитель председателя правительства Российской Федерации проверяет готовность регионов Дальнего Востока к выдаче «дальневосточного гектара». При этом ситуация в Приморье на третьем этапе программы сложилась не так, как ожидал полпред, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев после приморской поездки проверил готовность Камчатского края к реализации третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре». Трутнев и глава региона Владимир Илюхин ознакомились с работой уполномоченного органа по выдаче земли в администрации наиболее востребованного у заявителей Елизовского района. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре» стартовал 1 февраля. Теперь подать заявки на получение земли могут не только жители федерального округа, но и россияне из других регионов страны.

«Надо всем сосредоточиться, потому что количество одновременно обратившихся на сайт людей в итоге за эти сутки составляло до 25 тысяч человек. Система, конечно, одновременно работать с таким количеством пользователей не может. Она рассчитана на три тысячи человек одновременного посещения. Поэтому мы сейчас решаем вопрос — как сделать так, чтобы остальных просто поставить в очередь, чтобы люди могли тем не менее беспрепятственно воспользоваться этой услугой», - сказал Юрий Трутнев.

В пресс-службе Минвостокразвития также подтвердили, что за первые 1,5 суток работы 3-го этапа программы «дальневосточный гектар» зафиксировано уже более 800 тысяч заходов.  Сейчас система работает в режиме пиковых нагрузок.

Полпред также подчеркнул, что ситуация с «дальневосточным гектаром» в Приморье его удивила. «Мы думали, что первого февраля начнут обращаться в основном жители центральной части Российской Федерации, потому что до сих пор им было это запрещено, сейчас у них открылась эта возможность. Однако в Приморье нас ситуация удивила. Там подавляющее большинство обратившихся - это жители края. Они наконец-то встрепенулись, сказали - так у нас же всю землю разберут. И активно побежали в уполномоченные органы, сели за компьютеры. Поэтому основная волна как раз местных жителей. По разным территориям, наверное, будет по-разному, мы потом посмотрим — это тоже интересно», - добавил Юрий Трутнев.

По информации Минвостокразвития, заявки на получение гектара поступают с разных уголков страны. «Заявителями стали жители 75 регионов России. Пока на третьем этапе больше всего заявок зафиксировано из Приморья. Их больше 650. Потом идут Хабаровский край – больше 600 заявок, жители Москвы и Московской области – 220 заявок, Якутия – свыше 200. Больше 70 заявок пришло из Санкт-Петербурга», – рассказали в пресс службе министерства.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что Юрий Трутнев прилетел во Владивосток 30 января. Рабочая поездка включала сразу несколько мероприятий, одно из основных – совещание по дальневосточному гектару.

 
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