Неделя в Приморье завершится заметным потеплением

В Приморье пришла настоящая весенняя оттепель. Неделя в крае завершится при положительных температурах – холодать начнёт только в воскресенье, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сегодня в Приморье сохранится устойчивый характер погоды: отрог сибирского антициклона, который определял погодные условия на юге Дальневосточного региона, продолжит смещение на юго-восток, на акваторию Японского моря. На территорию Приморского края продолжится поступление тёплого воздуха с районов Китая.
По данным портала «Примпогода», в условиях малооблачной погоды днём интенсивный прогрев воздуха будет продолжаться, в южной половине края температура воздуха поднимется до −2…+3 градусов, на севере до −8.
В краевом центре осадков сегодня не ожидается. При слабом северном ветре температура воздуха днём составит 0…−2 градуса.
Спокойная и комфортная погода сохранится в регионе и на предстоящих выходных. В субботу днем на большей части края столбики термометров поднимутся в зону положительных значений, до +5 градусов и только в горных районах ожидается от –2 до –7 градусов. В воскресенье в Приморье произойдет резкая смена температурного режима. Днем похолодает на 7–9 градусов. По территории края будет смещаться очередной холодный фронтальный раздел. В первой половине дня на востоке края еще будет тепло, до +2, на западе уже похолодает до –5. Усилится северный ветер.
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