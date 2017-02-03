Данила Козловский заинтриговал приморцев

Сегодня пятница, 03 февраля 2017 года, 07:13
Владимир Путин уволил главу Дальневосточного центра МЧС
Владимир Путин уволил главу Дальневосточного центра МЧС
Москвичи и петербуржцы хотят осваивать Сахалин
Москвичи и петербуржцы хотят осваивать Сахалин
Дальневосточный региональный центр МЧС России подлежит ликвидации
Дальневосточный региональный центр МЧС России подлежит ликвидации
Против дальнегорского мэра Игоря Сахуты возбудили ещё одно дело
Против дальнегорского мэра Игоря Сахуты возбудили ещё одно дело
На спасение тонущего в Приморье "Еруслана" требуются миллионы рублей
На спасение тонущего в Приморье "Еруслана" требуются миллионы рублей
Регионы:


Популярное
вчера, 13:46
"Дурные" цены во Владивостоке: помидоры продают по 900 рублей
вчера, 11:43
В Приморье из-за ЭРА-ГЛОНАСС начался дефицит некоторых авто
вчера, 11:59
Концы в воду: приставы Приморья ждут ответа от владельцев "Еруслана"
вчера, 13:25
Губернатор Приморья предложил отсрочить ЭРА-ГЛОНАСС на полгода
вчера, 08:55
Весна в феврале: в Приморье потеплеет до +5 градусов
вчера, 19:40
На спасение тонущего в Приморье "Еруслана" требуются миллионы рублей
вчера, 17:01
Угольные терминалы в Находке: пыль есть, виноватых - нет
вчера, 08:31
Часть домов Владивостока до вечера останется без света
вчера, 10:39
Машина владивостокской автолюбительницы эпично улетела в овраг
вчера, 15:41
Такси "Максим" возглавило "антирейтинг" сразу в трёх городах Приморья

Обсуждаемое
вчера, 19:40
12

На спасение тонущего в Приморье "Еруслана" требуются миллионы рублей
вчера, 13:46
9

"Дурные" цены во Владивостоке: помидоры продают по 900 рублей
вчера, 17:01
8

Угольные терминалы в Находке: пыль есть, виноватых - нет
вчера, 11:43
7

В Приморье из-за ЭРА-ГЛОНАСС начался дефицит некоторых авто
вчера, 13:25
5

Губернатор Приморья предложил отсрочить ЭРА-ГЛОНАСС на полгода
вчера, 15:41
3

Такси "Максим" возглавило "антирейтинг" сразу в трёх городах Приморья
вчера, 18:03
3

Во Владивостоке расселили 26 аварийных бараков
вчера, 09:33
2

Представители "Единой России" рассказали школьникам о патриотизме
вчера, 10:19
2

Сегодня "Адмирал" сразится с главным конкурентом за плей-офф
вчера, 11:59
2

Концы в воду: приставы Приморья ждут ответа от владельцев "Еруслана"
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева 30.01.2017
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 981



Система Orphus

Данила Козловский заинтриговал приморцев

Данила Козловский заинтриговал приморцев
Публикация про фильм "На районе" собрала больше 20 тысяч "лайков"
сегодня, 02:17
Культура | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: marsme.ru, woman.ru, instagram.com,

Популярный актёр Данила Козловский поделился со своими подписчиками в Instagram кадром из нового фильма и коротко написал: «НА РАЙОНЕ» скоро, так казать».


 

На момент публикации во Владивостоке, где в основном снималась эта криминальная драма, была уже почти полночь. Тем не менее, среди подписчиков, которые начали оставлять комментарии и «лайки», оказалось немало приморцев.

Прежде всего, читатели попытались выяснить у Козловского, когда именно состоится премьера, и заверили: «Мы очень ждём! Владивосток)»; «Ждём с нетерпением»; «Скоро – это когда?))) Скажи хоть, в каком месяце?». За два часа публикация собрала больше 24 тысяч «лайков» и 90 комментариев, но Данила так и не ответил на главный вопрос.

Корреспондент РИА «Восток-Медиа» уточнил ситуацию в кинокомпании «Марс Медиа», но и там пока не называют дату выхода на экраны фильма «На районе». В то же время он интересен не только очередной ролью популярного актёра, но и как полнометражный режиссёрский дебют Ольги Зуевой – модели, актрисы, сценариста, родившейся во Владивостоке. Об их личных отношениях СМИ стали писать два года назад, когда в День всех влюбленных Ольга и Данил впервые появились вместе на публике: сначала на балете «Жизель» в Большом театре, потом - на российской премьере фильма «Духless 2».

Во время съёмок криминальной драмы «На районе» была предварительная информация, что фильм выйдет в прокат весной 2017 года. Сейчас одна из участниц обсуждения на странице актёра поделилась: «Обещали весной, но в итоге премьеру перенесли на осень. Скоро обещают трейлер».


 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Яна  (сегодня, 03:05 )

    Здpавствуйтe ! cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo я зapабaтываю пo 10. 000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe? Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод! Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами! ================================================== Вoт смотрuтe самu моe вuдео сайте: denushkinomenushkino. xyz/fGeyZXD4RF ================================================== Я помогаю заpaбaтывaть вcем желaющuм кoмy нужны дeньгu! u Вaм я тожe прeдлогaю cвoю пoмощь, прямо ceйчаc! Вы oт этoгo нuчeго нe тeряeте, наоборoт пoлyчuте дeньги. За поcлeдниe 2 мeсяцa я нaучил зарaбaтывать 134 челoвеkа, uх видeo-oтзывы Вы мoжетe пoсмoтpеть на сaйтe. они таkuе жe пpоcтые людu как u Вы, еcть пeнcuoнеpы, учuтeля, бывшие caнтeхникu, элеkтрuкu, тakcиcты и дaжe школьнuкu!!! Все они кoгда то пoвeрели мнe u я их наyчuл вcему с полнoго нуля, бeз влoженuй, бeз знанuя!!! Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo ceйчac и cдeлaйте выбoр, нyжно Вaм илu нeт! ================================================= Вoт посмoтpите 5 мuнутноe вuдeo нa сайте: denushkinomenushkino. xyz/fGeyZXD4RF =================================================



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru