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Инспекторы выясняют причины ДТП на проспекте 100-летия Владивостока

Инспекторы выясняют причины ДТП на проспекте 100-летия Владивостока
Водитель неуправляемого авто отказался проходить проверку на алкогольное опьянение
сегодня, 17:45
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В приморской столице сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту ДТП, в котором Toyota bB протаранила два припаркованных автомобиля и сбила людей. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что виновник происшествия двигался со стороны «Постышева» в направлении «Молодёжной». На проспекте 100-летия Владивостока машина на всём ходу протаранила два припаркованных авто, при этом сбив людей, стоящих возле пешеходного перехода, рядом с остановкой. Свидетели уверяют, что водитель перестраивался из ряда в ряд, «играя в шашки». В районе магазина «Искра» он ехал в крайне левой полосе, но внезапно пересёк всю проезжую часть и даже не попытался затормозить. По данным инспекторов, после этого он столкнулся с Toyota Kluger и Toyota Corolla.

Под удар неуправляемой bB попали и стоящие поблизости люди. Скорая помощь понадобилась женщине, уже в больнице медики констатировали у неё перелом ребра. Также для более тщательного осмотра с места происшествия госпитализировали парня. Помимо этого, ещё две девушки отделались синяками и ушибами.

Водитель Toyota bB от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался. На него составили материал об административном правонарушении. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморью, по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

 
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Комментарии
  • Nim  (сегодня, 21:10 )

    Административное правонарушение?! Фактически потенциальный убийца! "Упс! Я, мол, нечаянно". Щадящие у нас законы, человеколюбивые такие. . . А вот пострадавшие, уверен!, лечится будут за свои деньги. Ээх, Россия!

  • Jack Heitmann  (сегодня, 21:31 )

    Наши законы защищают убийц и воров, а обычных граждан приговаривают по всей строгости. . .

  • ЧИТАТЕЛЬ  (сегодня, 21:40 )

    Надо отменить право на отказ от освидетельствования на опьянение.



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