Инспекторы выясняют причины ДТП на проспекте 100-летия Владивостока

В приморской столице сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту ДТП, в котором Toyota bB протаранила два припаркованных автомобиля и сбила людей. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что виновник происшествия двигался со стороны «Постышева» в направлении «Молодёжной». На проспекте 100-летия Владивостока машина на всём ходу протаранила два припаркованных авто, при этом сбив людей, стоящих возле пешеходного перехода, рядом с остановкой. Свидетели уверяют, что водитель перестраивался из ряда в ряд, «играя в шашки». В районе магазина «Искра» он ехал в крайне левой полосе, но внезапно пересёк всю проезжую часть и даже не попытался затормозить. По данным инспекторов, после этого он столкнулся с Toyota Kluger и Toyota Corolla.

Под удар неуправляемой bB попали и стоящие поблизости люди. Скорая помощь понадобилась женщине, уже в больнице медики констатировали у неё перелом ребра. Также для более тщательного осмотра с места происшествия госпитализировали парня. Помимо этого, ещё две девушки отделались синяками и ушибами.

Водитель Toyota bB от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался. На него составили материал об административном правонарушении. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморью, по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.