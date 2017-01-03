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За праздники приморцы лишились домашних животных, сумок и телефонов

За праздники приморцы лишились домашних животных, сумок и телефонов
Объявления о пропаже заполонили Интернет
сегодня, 13:00
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", dpskontrol_125rus

Праздничные выходные оказались омрачены для некоторых жителей Приморья в связи с потерей домашних любимцев. Объявления о поиске «сбежавшего члена семьи» буквально заполонили автомобильные сообщества и социальные сети края. Также нередко в порыве веселья местные жители лишаются документов, сумок и телефонов.

Личные вещи поддавшиеся весёлому настроению граждане в основном забывают в такси и местах празднования.  А вот самой распространённой причиной бегства питомцев становится банальная невнимательность хозяев. Зачастую четвероногие друзья срываются с поводка, при его наличии, или убегают из квартиры со всех своих лап, испугавшись фейерверков или звука взрывающихся петард. При этом породы собак или кошек вовсе не имеют значения, испугу подвержены как самые маленькие, так и крупногабаритные животные.


 

 

Большинство хозяев пытаются найти  сбежавших четвероногих самостоятельно, разместив соответствующие объявления о пропаже. Некоторые отчаявшиеся владельцы предлагают вознаграждение за информацию о местонахождении любимого Шарика или просят помочь в поисках Мурки неравнодушных. Однако статистика таких спасательных операций в праздничные дни остаётся неутешительной: примерно из 10 «потеряшек» удаётся найти 1-2.


 

 

 

 
 
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