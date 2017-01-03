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Неадекватный лихач во Владивостоке протаранил авто и сбил людей

Неадекватный лихач во Владивостоке протаранил авто и сбил людей
С места ДТП водителя увезли в наручниках
сегодня, 11:24
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Накануне вечером в приморской столице произошло серьёзное ДТП с участием сразу нескольких авто и пешеходов. Аварию учинил неадекватный водитель Toyota bB. По свидетельствам очевидцев, мужчина находился в абсолютно невменяемом состоянии и пытался сбежать с места происшествия.

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа»,  Toyota двигалась со стороны «Постышева» в направлении «Молодёжной». На проспекте 100-летия Владивостока машина на всём ходу протаранила два припаркованных авто, при этом сбив людей, стоящих возле пешеходного перехода, рядом с остановкой. Свидетели уверяют, что водитель перестраивался из ряда в ряд, «играя в шашки». В районе магазина «Искра» он ехал в крайне левой полосе, но внезапно пересёк всю проезжую часть и даже не попытался затормозить.  Toyota bB сначала врезалась в припаркованную Toyota Corolla, универсал в свою очередь по инерции отбросило на другую машину.

Под удар неуправляемой bB попали и стоящие поблизости люди. Скорая помощь понадобилась женщине, уже в больнице медики констатировали у неё перелом ребра. Также для более тщательного осмотра с места происшествия госпитализировали парня. Помимо этого, ещё две девушки отделались синяками и ушибами. Как поделились пострадавшие, они всей семьёй собирались съездить в центр и погулять на ёлке, однако праздничные планы компании испортил несчастный случай.

После происшествия виновник аварий, пребывавший явно навеселе, попытался сбежать. Но дебошира остановили и передали в руки подоспевших полицейских. Теперь во всех подробностях аварии предстоит разобраться стражам правопорядка. Специалисты установят, какой именно допинг употреблял любитель скоростной езды. По предварительным данным, собственником машины является другой человек, поэтому покроет ли страховка нанесённый ущерб, пока не известно.

РИА «Восток-Медиа» сообщало о ещё одном серьёзном ДТП, произошедшем накануне. В районе улицы Героев-Тихоокеанцев водитель универсала не справился с управлением и протаранил леера. По уточнённым данным, мужчина погиб, не приходя в сознание.


 

 

 
 
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