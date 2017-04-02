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10 самых красивых девушек края стали финалистками "Мисс Приморье"

10 самых красивых девушек края стали финалистками "Мисс Приморье"
Некоторых участниц кастинга хотят позвать в Японию
полчаса назад
Культура | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Анастасия Пьянкова

В Приморье выбрали 10 самых красивых девушек края. Все они стали финалистками регионального конкурса красоты «Мисс Приморье – 2017», сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

В воскресенье, 2 апреля, в краевом центре состоялся отборочный тур ежегодного шоу. Почти 60 девушек в возрасте от 15 до 24 лет со всего края приехали в «Феско-холл», чтобы исполнить свою мечту. Большинство красавиц традиционно представляли Владивосток. Однако некоторые специально приехали из Находки, Большого Камня, Уссурийска, Смоляниново, Фокино, Врангеля и Артёма.

Кастинг проходил в три этапа – визитка, дефиле в купальниках и танцы. По итогам всех частей отбора компетентное жюри выбрало 10 самых, по их мнению, достойных финала девушек:

№ 1 — Настя Алешина, Владивосток (19 лет);

№ 6 — Елена Видмер, Владивосток (19 лет);

№ 24 — Виктория Мельник, Владивосток (22 года);

№ 30 — Марина Орешкина, Владивосток (23 года);

№ 31 — Екатерина Пашкевич, Владивосток (18 лет);

№ 37 — Кристина Сазонкина, Владивосток (22 года);

№ 45 — Алиса Судакова, Владивосток (15 лет);

№ 52 — Александра Шкилева, Владивосток (19 лет);

№ 53 — Лада Юн, Находка (17 лет);

№ 57 — Екатерина Мишарева,  Владивосток (20 лет).

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» директор модельного агентства «Макси М», организатор конкурса «Мисс Приморье» Жанна Сычёва, жюри приняло решение фактически единогласно – именно эти 10 финалисток приглянулись всем судьям. В этом году в состав жюри вошли гости из страны восходящего солнца - директор модельного агентства «Артс Си Моделс» Атсуши Микоши и директор конкурса «Мисс Япония», директор «Фэшн ТВ» в Японии, владелец  модельного агентства «Вильгельмина» Изуми Тода.

«Все девушки очень яркие и выразительные. В этом году отбор прошёл в очень спокойной, дружелюбной атмосфере. Не было слез, истерик или агрессии. Хочется также отметить то, что в составе жюри присутствовали представители японского модельного бизнеса. Они отметили многих участниц кастинга и могут предложить им работу в сфере модельного бизнеса в Токио», - отметила Жанна Сычёва.

Сейчас конкурсанткам предстоит готовиться к финалу, который состоится 13 мая. Почти всё это время девушки будут проводить на ежедневных репетициях.

В прошлом году победительницей «Мисс Приморье» стала девушка из посёлка Сибирцево Лада Купленко. Кроме почётного титула, она получила чек на 500 тысяч рублей


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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Комментарии
  • миша  (полчаса назад)

    ничего такая на главном фото



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