Жительница Уссурийска ответит в суде за продажу регистрации мигрантам

Ещё одну приморчанку накажут за торговлю фиктивной пропиской. Дознаватели отдела МВД России по городу Уссурийску закончили расследование уголовного дела, где фигуранткой выступает 19-летняя местная жительница. Она регистрировала иностранцев по месту пребывания.

Стражи правопорядка установили, что с января по февраль 2017 года девушка фиктивно поставила на учёт 21 иностранного гражданина. Все мигранты приехали из Узбекистана, Киргизии, Азербайджана и Таджикистана. Местом прописки для них стал частный дом в селе Линевичи Уссурийского городского округа. Помещение из-за своего аварийного состояния было непригодным для жилья, однако хозяйка успела зарегистрировать там иностранцев, прежде чем её поймали.

Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю установили, что фактически по месту регистрации граждане не проживают. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории страны.

«По данному факту в подразделении дознания полиции Уссурийска было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Проведены необходимые следственные действия. Доказана причастность обвиняемой к совершению преступления», — уточнили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.