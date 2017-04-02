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В Чугуевском районе мужчина украл у односельчанина куртку с деньгами

В Чугуевском районе мужчина украл у односельчанина куртку с деньгами
Наличность он успел потратить
17 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Стражи правопорядка раскрыли кражу в селе Шумный Чугуевского района. Они задержали мужчину, который стащил у знакомого верхнюю одежду — куртку, в кармане которой хранились деньги.

В дежурную часть районного отдела МВД России поступило заявление 33-летнего жителя села Шумный. Мужчина сообщил, что из его дома пропала куртка, в кармане которой он оставил деньги — 12 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего односельчанина потерпевшего. Стражи правопорядка выяснили, что раньше он был судим. В отделе внутренних дел фигурант дал признательные показания. Похищенную верхнюю одежду у него изъяли.

Полицейские установили, что мужчина, находясь в доме у потерпевшего, увидел висевшую на вешалке куртку, и решил забрать её для личного пользования. В кармане одежды находились деньги — 12 тысяч рублей. Фигурант потратил их на личные нужды.

«Возбуждено уголовное дело по  статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю.

 
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