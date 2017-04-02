Фестиваль исполнителей восточного танца проходит во Владивостоке

Во Владивостоке проходит дальневосточный фестиваль исполнителей беллиданса «Чарующий Восток». Накануне в краевом центре состоялся конкурс арабского танца и шоу-программа с участием мировой звезды Юлианны Ворониной, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Конкурсная программа включала в себя несколько номинаций. Участницы соревновались в разных возрастных категориях, в одиночном и групповом исполнениях.
Как рассказала корреспонденту агентства организатор мероприятия Анастасия Масанина, фестиваль проходит в восьмой раз. В этом году, уточнила она, участницы разделились на следующие номинации: дети, ювеналы, юниоры, начинающие, любители, кандидаты в профессионалы, профессионалы, а так же групповое, дуэтное и сольное исполнения.
«Конкурс проходил одновременно в двух залах, так как танцоры подготовили почти 300 номеров. Девушки приехали со всего Дальнего Востока - Благовещенска, Хабаровска, Южно-Сахалинска. Постоянные участницы, конечно, традиционно представляют Приморье», - уточнила Анастасия Масанина.
Сегодня, 2 апреля, во дворце культуры железнодорожников проходят мастер-классы преподавателя мирового уровня Юлианны Ворониной. Участницы разучивают новые хореографические элементы и общаются с почётной гостьей.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.