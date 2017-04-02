Фестиваль исполнителей восточного танца проходит во Владивостоке

В столице Приморья собрались профессионалы и любители со всего региона

Во Владивостоке проходит дальневосточный фестиваль исполнителей беллиданса «Чарующий Восток». Накануне в краевом центре состоялся конкурс арабского танца и шоу-программа с участием мировой звезды Юлианны Ворониной, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Конкурсная программа включала в себя несколько номинаций. Участницы соревновались в разных возрастных категориях, в одиночном и групповом исполнениях.

Как рассказала корреспонденту агентства организатор мероприятия Анастасия Масанина, фестиваль проходит в восьмой раз. В этом году, уточнила она, участницы разделились на следующие номинации: дети, ювеналы, юниоры, начинающие, любители, кандидаты в профессионалы, профессионалы, а так же групповое, дуэтное и сольное исполнения.

«Конкурс проходил одновременно в двух залах, так как танцоры подготовили почти 300 номеров. Девушки приехали со всего Дальнего Востока - Благовещенска, Хабаровска, Южно-Сахалинска. Постоянные участницы, конечно, традиционно представляют Приморье», - уточнила Анастасия Масанина.

Сегодня, 2 апреля, во дворце культуры железнодорожников проходят мастер-классы преподавателя мирового уровня Юлианны Ворониной. Участницы разучивают новые хореографические элементы и общаются с почётной гостьей.