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Фестиваль исполнителей восточного танца проходит во Владивостоке

Фестиваль исполнителей восточного танца проходит во Владивостоке
В столице Приморья собрались профессионалы и любители со всего региона
сегодня, 13:00
Культура | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Анастасия Пьянкова

Во Владивостоке проходит дальневосточный фестиваль исполнителей беллиданса «Чарующий Восток». Накануне в краевом центре состоялся конкурс арабского танца и шоу-программа с участием мировой звезды Юлианны Ворониной, сообщает РИА «Восток-Медиа».
 
Конкурсная программа включала в себя несколько номинаций. Участницы соревновались в разных возрастных категориях, в одиночном и групповом исполнениях.
 
Как рассказала корреспонденту агентства организатор мероприятия Анастасия Масанина, фестиваль проходит в восьмой раз. В этом году, уточнила она, участницы разделились на следующие номинации: дети, ювеналы, юниоры, начинающие, любители, кандидаты в профессионалы, профессионалы, а так же групповое, дуэтное и сольное исполнения. 
 
«Конкурс проходил одновременно в двух залах, так как танцоры подготовили почти 300 номеров. Девушки приехали со всего Дальнего Востока - Благовещенска, Хабаровска, Южно-Сахалинска. Постоянные участницы, конечно, традиционно представляют Приморье», - уточнила Анастасия Масанина. 
 
Сегодня, 2 апреля, во дворце культуры железнодорожников проходят мастер-классы преподавателя мирового уровня Юлианны Ворониной. Участницы разучивают новые хореографические элементы и общаются с почётной гостьей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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