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Замглавы Приморья не одобрил платные бахилы в детской поликлинике

Замглавы Приморья не одобрил платные бахилы в детской поликлинике
Также ему не понравился режим работы лаборатории
15 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: zdorowiye.ru

Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков навестил с инспекцией одно из лечебно-профилактических учреждений региона. Комиссия проверила работу Владивостокской детской поликлиники №6.

Несмотря на то, что инспекторы прибыли в утренний час пик, столпотворения у окна регистратора не было. Система записи к врачу через Интернет в детской поликлинике отработана давно. Большинство родителей оценили нововведение и регулярно им пользуются. Между тем, недовольство проверяющих вызвал автомат по продаже бахил, установленный на входе в учреждение. Как подчеркнул заместитель главы региона Павел Серебряков, в детских поликлиниках не должны брать деньги за это.

«Платные бахилы — это нонсенс. Медучреждения получают финансирование, в том числе и на мягкий инвентарь. Мы давно запретили размещать автоматы по продаже бахил в учреждениях. Бахилы должны быть бесплатными!», — отметил вице-губернатор. 

Кроме этого, комиссия осталась недовольна режимом работы местной лаборатории. Приём анализов там ведёт один специалист, а специальный кабинет работает всего один час.

«Время работы лаборатории с 8:00 до 9:00. Это абсолютно недопустимо, лаборатория должна работать не менее трёх часов в день, чтобы у дверей не собирались километровые очереди», — отметил Павел Серебряков.

Поручение решить положительно этот проблемный вопрос он адресовал и руководителю детской поликлиники, и директору краевого департамента здравоохранения. Исполнение поручения вице-губернатор взял на личный контроль. Как сообщает пресс-служба «белого дома», такие визиты куратор здравоохранения наносит в больницы и поликлиника региона уже несколько лет подряд. Их цель — оценить предпринятые руководством медучреждений меры по повышению качества и доступности медицинской помощи.

«Проблем в отрасли ещё достаточно, но то, что положительные результаты есть в каждом медучреждении, — отрицать нельзя. Такие инспекционные рейды показывают, на что ещё нужно обратить внимание руководителя того или иного медучреждения, чтобы сложные вопросы решались более оперативно», — отметили чиновники.

 
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