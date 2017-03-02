Валентина Терешкова получит к юбилею 100 открыток из Владивостока

Акция «Поздравь Валентину Терешкову» прошла во Владивостоке. Дети и взрослые со всего Приморья поддержали именинницу. Сто поздравительных открыток для первой женщины-космонавта улетели в Москву, сообщили в краевом отделении партии «Единая Россия».

В общественную региональную приёмную партии «Единая Россия» в Приморском крае для собственноручного подписания открыток в юбилей первой женщины-космонавта за пару дней пришло около сотни человек, в том числе дети и пожилые люди.

«Мы были приятно удивлены гражданской активностью приморцев. Например, много открыток подписаны детьми. А вчера в приёмную прибыли староверы. Алексей Килин, который некоторое время назад переселился в Приморский край из Уругвая, подписал открытку для Валентины Владимировны, поблагодарив её за вклад в развитие космонавтики», – рассказала руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Ольга Забелина.

В общественных приёмных председателя партии «Единая Россия» по всей стране проходит акция, приуроченная к 80-летнему юбилею Валентины Терешковой. Тысячи поздравительных открыток со всех точек России партийцы доставят имениннице в день её рождения, 6 марта.



