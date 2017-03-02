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Дальнереченская больница получит новое оборудование и мебель

Дальнереченская больница получит новое оборудование и мебель
Во время визита в учреждение губернатор края одобрил просьбу врачей
5 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Сегодня в ходе рабочего визита в Дальнереченск губернатор Приморья Владимир Миклушевский посетил местную городскую больницу, где недавно завершился капитальный ремонт. Средства на него выделялись из краевого бюджета – в общей сложности на это было направлено около 30 миллионов рублей.

Главный врач больницы Елена Писарец провела Владимира Миклушевского маршрутом пациента, показав губернатору инфомат, регистратуру, новые лифты и кабинеты врачей.

 Сегодня мощность амбулаторно-поликлинических учреждений центральной городской больницы составляет около 1,3 тысяч посещений в смену. В ходе ремонта больница получила новые окна, межкомнатные двери, электропроводку, систему вентиляции. Глава региона отметил, что «в новом помещении и мебель должна быть новая», предложил старую заменить. 

Кабинеты врачей-специалистов дооснастили медицинским оборудованием, общая сумма средств, направленная на укрепление материально-технической базы учреждения, составила 5,8 миллионов рублей. Однако, врачи доложили губернатору, что для работы им требуются ещё аппарат УЗИ экспертного класса с необходимым набором датчиков, эндоскоп и цистоскоп. Также они попросили помочь с дооснащением по направлению информатизации – приобретением программных продуктов и оборудования.

Глава края одобрил просьбы врачей и предложил им написать соответствующую заявку. «Всегда хочется помогать тем, кто сам что-то делает», – подчеркнул Владимир Миклушевский. 

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Дальнереченске губернатор принял участие в торжественном митинге, посвящённом 88-й годовщине военного конфликта на Даманском. 

 
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