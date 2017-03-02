"Единая Россия" огласила первых участников праймериз во Владивостоке

Сегодня четверг, 02 марта 2017 года, 18:36
В Хабаровске автобусы на трёх маршрутах станут вместительнее
В Хабаровске автобусы на трёх маршрутах станут вместительнее
Во Владивостоке предлагают снова открыть Золотой мост для пешеходов
Во Владивостоке предлагают снова открыть Золотой мост для пешеходов
ОНФ назвал хабаровский "Солнечный Город" зоной экологического бедствия
ОНФ назвал хабаровский "Солнечный Город" зоной экологического бедствия
За звание почётного хабаровчанина сам с собой борется один кандидат
За звание почётного хабаровчанина сам с собой борется один кандидат
Приморцы начали активно оценивать работу муниципальных администраций
Приморцы начали активно оценивать работу муниципальных администраций
Регионы:


Популярное
сегодня, 11:08
Во Владивостоке утопили Mercedes с дипломатическими номерами
сегодня, 09:35
Приморский океанариум изменил цены на билеты
вчера, 23:49
C Золотого моста во Владивостоке вовремя сняли очередного "прыгуна"
вчера, 19:16
По кампусу ДВФУ во Владивостоке бродят голодные коровы
вчера, 18:49
Прокуратура Приморья заступилась за голодающих школьников Владивостока
сегодня, 08:41
В конце недели Приморье ждёт зимний сюрприз
сегодня, 11:24
В центре Владивостока фура заблокировала важную дорогу
сегодня, 10:16
Во Владивостоке завершился массовый фольклорный фестиваль
вчера, 20:03
Во Владивостоке начали рассматривать "дело Жанны Семенцовой"
вчера, 22:55
Картина дня в Хабаровском крае: проклятый старый дом и пачка памперсов

Обсуждаемое
вчера, 23:49
7

C Золотого моста во Владивостоке вовремя сняли очередного "прыгуна"
сегодня, 10:00
7

Хабаровчане высказались за и против городского митинга ЛГБТ-активистов
сегодня, 10:06
6

Жители Находки хотят провести референдум по экологическим вопросам
вчера, 19:16
5

По кампусу ДВФУ во Владивостоке бродят голодные коровы
сегодня, 11:24
4

В центре Владивостока фура заблокировала важную дорогу
сегодня, 09:35
3

Приморский океанариум изменил цены на билеты
вчера, 18:49
2

Прокуратура Приморья заступилась за голодающих школьников Владивостока
сегодня, 11:40
2

Речные рейсы Хабаровск — Фуюань сделают быстрее и дороже
сегодня, 10:46
2

Дороги Владивостока утром сковали километровые пробки
вчера, 21:57
1

Экс-тренер "Сахалина" пытается отсудить свои миллионы во Владивостоке
Народный топ новостей

Гость
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья

Актуально
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок вчера, 10:20
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем 28.02.2017
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 1002



Система Orphus

"Единая Россия" огласила первых участников праймериз во Владивостоке

"Единая Россия" огласила первых участников праймериз во Владивостоке
Марафон по выборам в думу стартовал
только что
Политика | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В приморской столице продолжается приём заявлений на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» для последующего выдвижения на выборы в думу города Владивостока.

На заседании регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования, который прошёл сегодня, 2 марта, зарегистрированы первые три участника праймериз.  Ими стали Никита Гиталенко (избирательный округ № 13), Вячеслав Гнездилов (избирательный округ № 14) и Дмитрий Лёгкий (избирательный округ № 9).

Желающие испытать себя на праймериз «Единой России» для последующего выдвижения на выборы в думу города Владивостока могут подать документы по адресу: Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, 89, 4-й этаж, 416 кабинет. Время приёма: с 11:00 до 17:00 с перерывом с 12:00 до 13:00. Телефон приёмной – 222-89-20.

Выдвижение для участия в праймериз пройдёт до 27 апреля включительно. Единый день предварительного голосования состоится во Владивостоке 28 мая, в последнее воскресенье весны.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru