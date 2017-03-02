"Единая Россия" огласила первых участников праймериз во Владивостоке

В приморской столице продолжается приём заявлений на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» для последующего выдвижения на выборы в думу города Владивостока.

На заседании регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования, который прошёл сегодня, 2 марта, зарегистрированы первые три участника праймериз. Ими стали Никита Гиталенко (избирательный округ № 13), Вячеслав Гнездилов (избирательный округ № 14) и Дмитрий Лёгкий (избирательный округ № 9).

Желающие испытать себя на праймериз «Единой России» для последующего выдвижения на выборы в думу города Владивостока могут подать документы по адресу: Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, 89, 4-й этаж, 416 кабинет. Время приёма: с 11:00 до 17:00 с перерывом с 12:00 до 13:00. Телефон приёмной – 222-89-20.

Выдвижение для участия в праймериз пройдёт до 27 апреля включительно. Единый день предварительного голосования состоится во Владивостоке 28 мая, в последнее воскресенье весны.