В Приморье изъяли 80 тонн опасной рыбы и морепродуктов

В Приморье сотрудники территориального управления Россельхознадзора изъяли около 80 тонн просроченной рыбы и морепродуктов. Продукция могла попасть в продажу или в консервы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области, просроченную продукцию во время рейда обнаружили полицейские вместе с представителями Россельхознадзора. 84 тонны продукции водного промысла сомнительного качества хранились на крупном холодильном складе в Большом Камне. Склад принадлежит рыболовной компании, зарегистрированной во Владивостоке.

У проверяющих вызвали большое сомнение качество и безопасность продукции из четырёх морозильных камер. В одной из них инспекторы нашли больше 60 тонн кеты с нерестовыми изменениями, срок хранения которой истёк ещё в мае прошлого года. В соседней морозильной камере хранились просроченные 2 тонны сайры, 17 тонн углохвостой креветки и полтонны синекорого палтуса. Срок хранения сайры закончился в январе этого года, палтуса – в июне 2016-го, креветка пропала больше двух месяцев назад. В этой же камере находились 4,3 тонны скумбрии без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, не исключено, что тоже просроченных.

Специалисты Россельхознадзора уверены, что залежавшаяся продукция могла пойти в свободную реализацию населению, а также в выпуск морских консервов и пресервов. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Сотрудники ведомства изъяли просрочку из оборота и поместили всё это «добро» на изолированное хранение.