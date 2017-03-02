Владимир Новиков взял на контроль проблемы Фокино и Второй Речки

В рамках региональной недели депутат Государственной думы Владимир Новиков провёл три встречи с гражданами. Первая из них состоялась во Владивостоке, с жителями Советского района, совместно с представителями ГИБДД и администрации города.

В первую очередь участники подняли вопросы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения на улице Русской. Как пояснили местные жители, с появлением новых торговых центров поток автомобилей по этой улице увеличился, автомобили бросают по обочинам дорог, что затрудняет движение пешеходов. Кроме того, затронули проблему незаконной стихийной торговли на тротуарах здесь же, на Русской, со стороны автовокзала, что привело к проблемам передвижения инвалидов и мам с колясками. Жители Советского района просили также установить знаки, запрещающие парковку.

По итогам встречи принято решение провести мониторинг: по какой причине возникают пробки и несанкционированные парковки, а также стихийная торговля на тротуарах. Результаты проверки представят в администрации города Владивостока.

Вторая личная встреча парламентария прошла с гражданами в городе Фокино. Владимира Новикова интересовали вопросы образования, культуры, увеличения заработной платы учителям, проблема нехватки молодых специалистов.

Владимир Новиков предположил, что есть возможность ввести субвенции для оплаты труда данных категорий граждан из краевого бюджета. Он предложил вынести этот вопрос на совет глав муниципальных образований. В случае если данный вопрос актуален для многих муниципальных образований, депутат пообещал выйти с предложением на губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

Волновала жителей города и дорога «Фокино – Дунай». Несмотря на то, что большая часть дороги ранее отремонтирована, 12-километровый участок по-прежнему находится в плачевном состоянии, сказалась нехватка средств.

Жители Фокино рассказали депутату и о срыве исполнения губернаторского поручения по строительству городского ФОК – физкультурно-оздоровительного комплекса. Тренер-педагог Евгений Белогуб пояснил, что строительство остановилось из-за нехватки денег. На данный момент дефицит финансирования составляет 68 миллионов рублей. Это произошло из-за удорожания проекта при проведении экспертизы.

«Администрация Фокино активно искала деньги, участвуя в конкурсных федеральных программах, но ни один из трех представленных проектов не выиграл», – рассказали местные жители.

Все проблемы, озвученные фокинцами, берутся на контроль, пообещал Владимир Новиков.

Большой проезд депутата по избирательному округу закончился в Большом Камне, где он провёл встречу с работниками и руководством завода «Звезда».