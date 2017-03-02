Почту в Приморье возглавил бывший банкир

У приморского отделения Почты России сменился руководитель, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на официальное сообщение УФПС. Теперь этот пост займёт бывший банкир Сергей Калитин.

В приморском управлении Почты России произошли кадровые перестановки – туда пришёл новый управляющий. Им стал Сергей Калитин, ранее занимавший руководящий пост в одном из крупных банков Владивостока. Нового главу учреждения представил директор дальневосточного филиала Почты России Виталий Смирнов.

Как сообщила специалист пресс-службы Ольга Колдышева, Калитин окончил Дальневосточную государственную академию экономики и управления. 18 лет он проработал в банковской отрасли, из них 11 – на управляющих должностях. Именно этот фактор повлиял на выбор кандидатуры. Одной из основных задач нового управляющего будет развитие «Почта Банка».

«Другие задачи, которые стоят перед ним – это развитие новых форматов обслуживания клиентов, повышение эффективности работы почты. Уверен, навыки оперативного и стратегического управления Сергея Калитина будут способствовать этому», - отметил Виталий Смирнов. Он также отметил, что в прошлом году приморская почта стала лучшей на всём Дальнем Востоке. Особенно он отметил тот факт, что даже во время тайфуна «Лайонрок» почтальоны вовремя доставляли пенсии населению.