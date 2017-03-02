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Во Владивостоке предлагают снова открыть Золотой мост для пешеходов

Во Владивостоке предлагают снова открыть Золотой мост для пешеходов
Однако на их пути стоит судебное решение
5 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Доступность Золотого моста во Владивостоке не только для автомобилистов, но и других горожан, а также приезжих вновь стала предметом обсуждения. Однако в ближайшее время желающие вряд ли пройдутся «с видом на бухту Золотой Рог». 

Неудачная попытка суицида во Владивостоке на этой неделе вновь вызвала бурные обсуждения в Интернете. В этот раз пользователи заинтересовались не только причинами, побудившими местного жителя броситься с объекта саммита АТЭС. Читатели РИА «Восток-Медиа» подняли тему ограниченного прохода по мосту. По мнению участников обсуждения, так было бы удобнее, комфортнее для всех желающих пешком добраться до центра города или просто пройтись, запечатлеть красоты Владивостока с большой высоты.

«Пешком в центр за 20 минут можно дойти, дыша воздухом. И для здоровья пешая прогулка однозначно полезнее поездки через полгорода в битком забитом автобусе через все пробки! В 8 утра в автобус не влезть!» - жалуется читатель. Есть и такое мнение: тех, кто пытается свести счёты с жизнью, запрет всё равно не останавливает – они могут подъехать к ограждению на машине. «Если человек задумал суицид - его ничего не остановит, он же подъехал на машине, а сколько их прыгает с высотных домов - видимо, не от хорошей жизни, так что откройте мост - пусть люди ходят и любуются городом», - пишет читательница под ником Норочка.

Кроме этого, некоторые предлагают установить заградительные сетки.

Однако в ближайшее время открытия Золотого моста пешеходы не дождутся - разве что 1 Мая, как это было в последние годы. Проект изначально не предусматривал зону для пешеходных прогулок. Из-за этого людей перестали пускать на него ещё в августе 2015 года. Тогда приморский краевой суд рассмотрел обращение прокуратуры края о признании недействующим приказа властей открыть пешеходное движение по мостовой переправе.

Краевая прокуратура обнаружила, что пешеходы ходят по техническим проходам, предназначенным исключительно для обслуживания объекта. Специалисты пришли к выводу, что проходы шириной 0,75 метра небезопасны, к тому же нет должного контроля. Это создаёт угрозу для жизни и здоровья пешеходов в случае чрезвычайных происшествий, в том числе при столкновении машин с леерами и пожаров. Прогулки над бухтой больше не возобновятся, если мост не будет переоборудован под движение пешеходов. 


 
 
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