В Приморье с погоней задержали вооружённых браконьеров

В Приморье задержали вооружённых браконьеров. Они пробрались на территорию национального парка «Земля леопарда» для охоты на копытных животных, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы нацпарка, инцидент произошёл в центральной части особо охраняемой территории неподалёку от села Филипповка. Во время патрулирования местности государственные инспекторы натолкнулись на ведущие в лес человеческие следы. Завязалась погоня, которая в итоге растянулась на несколько часов. Быстрому передвижению мешали большие проталины на снегу – из-за них часто терялся след.

В итоге оказалось, что в лесу орудовали двое нарушителей. Они разделились, чтобы вести охоту загонным методом. С помощью зимних маскировочных костюмов сотрудники отдела охраны всё-таки задержали злоумышленников до того, как они попытались убить зверя.

В наличии у задержанных оказались незарегистрированное гладкоствольное ружье, патроны, охотничий нож для разделки туши животного. Дальнейшим допросом браконьеров занялись сотрудники полиции. Злоумышленники полностью признали вину.

За незаконную охоту на территории национального парка злоумышленникам грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет либо штраф до трёхсот тысяч рублей.

По словам заместителя директора «Земли леопарда» по охране Евгения Стомы, все прекрасно знают о том, что на территории национального парка запрещены все виды охоты. Однако это не мешает некоторым местным жителям идти на риск

«Все охотники должны осознавать, что наказание за совершаемое ими преступление неизбежно. Браконьеры – главные враги дальневосточного леопарда, и гибель даже одной косули или оленя от браконьерской пули – большая потеря для экосистемы», - заявил Евгений Стома.















