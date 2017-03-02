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В Приморье обновляется состав молодёжного правительства

В Приморье обновляется состав молодёжного правительства
Желающим попасть в него понадобится предъявить социальный проект
5 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Департамент по делам молодёжи Приморского края объявил об очередной ротации состава молодёжного правительства. В этом году будет сформирован уже третий состав этой общественной организации. Отбор проходит на конкурсной основе.

Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет включительно – студенты образовательных учреждений Приморья, а также сотрудники организаций, зарегистрированных на территории края. Одним из главных условий для претендентов является наличие собственного проекта, имеющего социальную значимость для территорий края.

Директор департамента по  делам молодёжи Александр Кайданович отметил, что молодежное правительство позволяет студентам приобрести практические навыки в области государственного управления. Предыдущий состав молодёжного правительства организовал и провёл более 50 мероприятий.

Документы, включая заявление, копию паспорта, характеристику и описание проекта, в департаменте принимают в электронном виде до 14 апреля по адресу  youth@primorsky.ru с пометкой «Конкурс. Молодежное правительство».

 
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