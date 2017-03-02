Приморцы начали активно оценивать работу муниципальных администраций

У граждан всё больше возможностей получить важные услуги через Интернет

В Приморском крае в данный момент активно работает несколько Интернет-порталов, через которые можно получить или оценить эффективность государственных и муниципальных услуг. Среди таких сайтов – «Госуслуги» с региональным сегментом и полностью местный «Голос 25», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня самые востребованные госуслуги, которыми пользуются люди через Интернет, относятся к сфере автотранспорта. Люди заходят на портал, чтобы проверить штрафы ГИБДД, зарегистрировать транспортное средство. Кроме этого возможно он-лайн внести изменения данных. Также популярностью пользуются сервисы, касающиеся сферы недвижимости, запрос различных выписок, услуги соцзащиты, информирование о мерах соцподдержки. Отдельной строкой на сайте выделено «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося». Там ведётся электронный дневник школьников в Приморском крае.





«Сейчас в краевых образовательных учреждениях также активно проводятся внеклассные занятия, где детей знакомят с тем, что такое госуслуги, какое место они занимают в жизни современного гражданина, когда ими можно пользоваться и насколько это удобно», - рассказал подробности директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Илья Красильников. Это проводится также с расчётом на то, что дети потом поделятся знаниями и со старшим поколением в семье. «Для людей в возрасте есть также различные курсы по работе с порталом, которые проходят в рамках компьютерного обучения», - добавил Красильников.

Вскоре жители региона смогут воспользоваться модернизированной услугой дистанционной записи к врачу. На портале доступны такие медицинские специализации, как: педиатрия, терапия, гинекология и стоматология.

В каждом МФЦ Приморья установлены компьютеры для самостоятельной работы на портале Госуслуг. На месте пользователям помогают разобраться на сайте сотрудники.

Ещё один портал, который призван улучшить работу различных организаций, работает в Приморье уже второй год подряд с 1 февраля 2016 года. На сайте под названием «Голос 25» можно оценить деятельность руководителей органов местного самоуправления. Само организаторы отмечают, что это не просто статистика, а «реально действующий инструмент народной власти».

«Голос 25 – хорошо зарекомендовал себя как способ получения результатов опроса населения о деятельности администраций. В 2017 году планируется добавление вопросов и о работе краевых и муниципальных учреждений, акционерных обществ», - пояснил директор департамента.

Сейчас эффективность деятельности руководителей определяется по пятибалльной шкале по удовлетворённости качеством оказываемых жилищно-коммунальных услуг, организацией транспортного обслуживания, качеством автомобильных дорог и работы органов самоуправления в целом.

Так, в данный момент 40 % респондентов проголосовали, что не удовлетворены качеством ЖКХ во Владивостоке. Ещё 36 % не довольны автобусами и маршрутками, а 62 % расстраивает состояние дорог. Всего за всю историю работы сайта свои голоса оставило 45625 приморцев. Для респондентов есть несколько правил: голосовать можно раз в квартал, оценивать только те учреждения, с работой которых люди сталкивались. Также возможно оценивать только главу района и поселения, в проживает респондент.





Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в 2016 году прошла модернизация единого портала госуслуг. Целью этой "перезагрузки" стало создание регионального сегмента. Так, Приморский край вошёл в число первых регионов, которые реализовали данный проект. Ранее пользователям было необходимо выбрать нужный регион и профильное ведомство, теперь им достаточно ввести название документа, который необходимо оформить, в строке поиска. Остальное сайт определяет и находит самостоятельно.