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Мошенник из Приморья наживался на других россиянах

Мошенник из Приморья наживался на других россиянах
В этом ему помогла компьютерная подкованность
19 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: pixabay.com

24-летний житель Уссурийска оказался опытным интернет-мошенником. От его действий пострадали люди, пользующиеся услугой «Мобильный банк» в четырёх субъектах РФ, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на управление МВД по Приморскому краю.

Полицейские города Уссурийска зарегистрировали 6 заявлений из Саратовской области, Новосибирской, а также Карелии и Якутии. Во всех случаях у людей пропали деньги с банковских счетов, и сейчас  стражи порядка расследуют несколько уголовных дел.

По предварительным данным, 24-летний приморец получил доступ к административной программе, позволявшей автоматически обнаруживать мобильные телефоны и планшетные компьютеры. Он мог удалённо подключаться и управлять функциями случайно выбранных устройств, проверять баланс счёта банковской карты и без ведома владельца сим-карты отправлять СМС. Злоумышленник при помощи специальной программы на время создавал условия блокирования входящих и исходящих СМС, ограничивая доступ собственников к  телефонам и находящейся в них информации. Затем использовал подключённую к карте услугу «Мобильный банк» и отправлял сообщения на номер автоматизированного сервиса денежных переводов, в которых указывал сумму перевода. Каждый раз он снимал по 7 тысяч 900 рублей.

Подозреваемый уже имеет условную судимость за интернет-мошенничество осенью 2015 года. Тогда он аналогичным образом получил доступ к 14 мобильным устройствам жителей разных регионов России и похитил 110 тысяч рублей. Теперь фигуранту нескольких дел светит реальный срок - до пяти лет колонии.

 
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