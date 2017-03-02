Приморских педагогов-психологов пригласили на краевой конкурс

Психологи, работающие в образовательных организациях Приморского края, примут участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2017». Региональный оргкомитет конкурса продлил приём заявок до 7 марта включительно, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Этот конкурс проходит в России уже около 6 лет. Приморье включилось впервые – до этого региональные специалисты наблюдали за его проведением со стороны. В конкурсе могут принимать участие педагоги-психологи всех образовательных организаций Приморского края без ограничения по стажу и возрасту. Для этого претендентам необходимо до 7 марта 2017 года подать в электронном виде в оргкомитет конкурса комплект конкурсной документации на почту elena_zelenina@mail.ru. Подробности заполнения документов можно уточнить на сайте Приморского краевого института развития образования.

Как рассказала корреспонденту агентства заведующая кафедрой педагогики и психологии Приморского краевого института развития образования, региональный координатор конкурса Елена Зеленина, после рассмотрения заявок пройдёт очный этап. Он состоится 13-15 марта на базе школы для одарённых детей ВГУЭС и предполагает несколько туров - полуфинал, финал и суперфинал.

«Сначала конкурсанты представят свою визитную карточку. В финале оценивается уровень профессионального мастерства педагога, то есть он должен будет провести 12-минутное открытое занятие и сам же его проанализировать без посторонней помощи. Третий тур – суперфинал – подразумевает работу с кейсами. Речь идёт о видеозаписях, объяснительных, протоколах, результатах диагностики. Специалист должен сформулировать кейс, проанализировать проблему и предложить пути её решения, а также ответить на вопросы жюри – докторов наук, педагогов-практиков, имеющих большой профессиональный опыт. Победители и призёры представят Приморье на национальном этапе в Сочи в октябре», - пояснила собеседница агентства.

На данный момент оргкомитет получил 7 заявок от школьных психологов и специалистов различных детских центров. Большая часть претендентов – из районов края.

Елена Зеленина в ходе разговора с корреспондентом агентства также отметила, что психологов в образовательных учреждениях явно не хватает - и это проблема не только для школ Приморья. При этом сегодня школы должны учитывать федеральные стандарты психологизации обучения.

«Мы должны понимать индивидуальные возрастные и психологически особенности ребёнка. В школах должны работать не только психологи, но и сами учителя должны иметь минимальное базовое образование в психологии. Грамотные директора и руководители понимают, что психолог нужен, так как он должен работать по трём важным направлениям. Во-первых, речь идёт о выявлении и сопровождении одарённых детей. Второй момент – работа с детьми с ограниченными возможностями развития. В-третьих, специалисты должны заниматься созданием психологически безопасной среды в образовательной организации, то есть общаться не только с детьми, но и с их родителями, а также непосредственно с учителями», - добавила Елена Зеленина.