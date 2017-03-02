Житель Приморья жестоко расправился с двумя пенсионерами

Приморские следователи раскрыли жестокое убийство двух престарелых жителей Лесозаводска. Молодой парень хладнокровно расправился с семейной парой ради их пенсии, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В конце зимы в Лесозаводске разыгралась кровавая драма. 16 февраля в частном доме на улице Тельмана зарубили топором супружескую пару пенсионеров. Погибшие находились в весьма преклонном возрасте: мужчине было 84 года, его жене – 81 год.

Стражам порядка довольно быстро удалось задержать подозреваемого в страшном преступлении. Им оказался 22-летний местный житель. Он признался в содеянном. Как сообщила старший помощник руководителя приморского следственного управления СК РФ Аврора Римская, фигурант дела сначала зарубил топором 84-летнего мужчину на придомовой территории. Потом злоумышленник зашёл в дом, где расправился с супругой погибшего. Кровавую баню парень устроил с одной целью – ограбить стариков. Его добычей стала пенсия погибших – десять тысяч рублей. Их парень использовал для личных нужд. В распоряжении следователей имеется видеозапись, на которой подозреваемый расплачивается украденной наличностью за покупку.

Кроме того, стражи порядка обнаружили на месте трагедии орудие убийства. Пополнили копилку вещдоков окровавленные перчатки, в которых действовал фигурант.

22-летнему лесозаводцу предъявили обвинение по двум статьям уголовного кодекса – «Убийство» и «Разбойное нападение». В настоящее время он находится в следственном изоляторе. Расследование дела ещё продолжается. Работникам полиции предстоит провести проверку показаний на месте. Кроме того, по делу назначено несколько экспертиз.

Приморские пенсионеры нередко становятся жертвами преступников. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о жителей Уссурийска, который зарезал 70-летнего дедушку. Тот сделал замечание пьяной компании, которая шумела в подъезде. Один из нарушителей спокойствия в ответ перерезал ему горло. Ещё один житель Уссурийска убил 73-летнего старика во время ограбления дома. Добычей преступника стало пневматическое ружьё, еда и микроволновка.