Электронные визы в Приморье иностранцам начнут выдавать в июле

Первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев в эфире местного телевидения сообщил, что возможность оформить электронную визу в свободный порт Владивостока у иностранцев появится уже в июле. В разработке технических условий и административных согласований введения упрощённого визового режима задействованы несколько федеральных ведомств. Сайт для оформления виз разрабатывают под руководством министерских сотрудников из МИД России. Минкомсвязи предложит алгоритм оперативной передачи информации с сайта на пункты пропуска и доработает соответствующие каналы связи государственной системы миграционного и регистрационного учета. Минтранс и погранслужба ФСБ России должны оборудовать пункты пропуска необходимым техническим оборудованием.

По словам первого вице-губернатора, использование упрощённого визового режима и новых инструментов поддержки бизнеса позволит Приморью стать самым конкурентным регионом в АТР.

«Именно эту цель мы преследовали, когда разрабатывали новые законы и другие меры по упрощению ведения бизнеса. Проанализировав опыт соседних стран, мы сделали наши преференции максимально конкурентными. В совокупности с такими преимуществами, как выгодное географическое положение и развитая инфраструктура региона, а также упрощенный порядок получения визы, они позволит нам успешно интегрироваться в АТР. Благодаря реализации проектов в ТОР и свободном порту Владивосток мы рассчитываем, что за 10 лет региональный продукт вырастет в 2,5 раза», – подчеркнул Василий Усольцев.