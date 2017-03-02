Губернатор Приморья отдал дань памяти воинам Даманского

Сегодня, в годовщину военного конфликта на острове Даманском, делегация с участием губернатора Приморского края и его заместителей отправилась в Дальнереченск, где похоронены павшие советские воины. В честь памятных событий у мемориала погибшим героям состоялся митинг «Святая честь быть часовым границы». В нём по традиции приняли участие родственники павших, ветераны, пограничники, молодёжь.

Открывая митинг, губернатор подчеркнул, что сегодняшние мероприятия – это дань памяти и уважения приморцев к тем, кто ценой своих жизней отстоял неприкосновенность границ Отечества.

«48 лет отделяет нас от тех трагических, но и одновременно героических событий, когда враг вероломно напал на советских пограничников. Наши бойцы первыми приняли удар и не подвели. 14 дней продолжались бои, 58 погибших – они были молодыми, но стойко защищали свою Родину. И Родина по достоинству это оценила: пятеро участников боев получили звание Героя Советского Союза, трое из них – посмертно. Ещё 148 военнослужащих были отмечены другими орденами и медалями. Но память, которая хранится все эти годы в наших сердцах, – это самая высокая награда», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Военные столкновения на Даманском проиcходили в первые две недели марта 1969 года, когда солдаты КНР вторглись на остров площадью около 1 квадратного километра. Всего в ходе столкновений советские войска потеряли убитыми и умершими от ран 58 человек, ранеными 94 человека. Безвозвратные потери китайской стороны до сих пор являются закрытой информацией, по разным оценкам, они составляют от 100 до 300 человек.

За проявленный героизм пятеро участников боёв получили звание Героя Советского Союза, трое из которых – посмертно. Ещё 148 военнослужащих были отмечены другими орденами и медалями.