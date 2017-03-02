В сентябре дорога к ТОР "Михайловский" будет готова

В районе между сёлами Михайловка и Некруглово продолжается строительство дороги, которая будет вести от основной трассы к земельному участку ООО «РусАгро-Приморье». Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало об этом строительстве. Создание транспортной инфраструктуры для ТОР – задача администрации Приморья. Дорогу прокладывает краевое предприятие «Примавтодор».

Как сообщил генеральный директор «Примавтодора» Дмитрий Горлов, на объекте работают 50 сотрудников, задействовано более 30 единиц техники – экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и катки. Дорожники сооружают основание новой трассы, отсыпают земельное полотно. Общая протяжённость автодороги до границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» и внутриплощадочных дорог составит два с половиной километра.

В сентябре, по словам Дмитрия Горлова, двухкилометровый участок дороги будет полностью готов и покрыт асфальтобетоном.

ТОР «Михайловский» специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции. Основной проект компании «Мерси Трейд» предполагает работу семи свинокомплексов производительностью до 540 тысяч голов в год. «РусАгро-Приморье» – дочерняя компания крупнейшего российского агрохолдинга, планирует построить десять свинокомплексов производительностью 700 тысяч голов в год.