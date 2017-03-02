В Приморье из полыхающей девятиэтажки эвакуировали людей

Очевидцы сообщают, что несколько лет назад жильцы пережили потоп

В приморском Большом Камне несколько часов назад загорелся девятиэтажный жилой дом. Жильцов в срочном порядке эвакуировали спасатели, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным главного управления МЧС России по Приморскому краю, сообщение о том, что возгорание дома гостиничного типа, расположенного на улице Курчатова, 6, поступило на пульт пожарно-спасательной службы города в четверг, 2 марта, в 10:28 утра. Очевидцы сообщили о том, что в здании загорелась крыша.

Через 4 минуты, в 10.32, на место происшествия прибыли сотрудники пожарной охраны и приступили к тушению. К этому моменту площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Специалисты немедленно приступили к эвакуации жильцов. По данным МЧС, жертв удалось избежать. Кроме того, спасатели не допустили перехода огня на соседние объекты.

На локализацию пламени огнеборцам потребовалось больше часа. В 11:35 специалисты его ликвидировали. Между тем, сейчас продолжается проливка конструкций.

В сети уже появились видео и фотографии с пожара. Очевидцы сообщают о том, что работу пожарных усложнял сильный ветер. Кроме того, по данным некоторых подписчиков, в 2013 или 2014 году в этом доме случился потоп – прорвало трубу, до 2 этажа всё затопило, а 9-8 этаж плавал.



















