"Лучу" перечислили жалованье за октябрь 2016 года

Администрация Приморского края сегодня перечислила первую в новом году субсидию на счета футбольного клуба «Луч», сообщила пресс-служба «белого дома». Это случилось через несколько дней после того, как сначала команда, а затем и большая часть персонала приняла решение приостановить работу, информирует РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 2 марта, футболисты, тренеры и персонал ФК «Луч» (Владивосток) могут получить зарплату за октябрь. Администрация Приморского края объявила о транше первой субсидии.

Футболисты в плановом режиме готовятся к возобновлению футбольного сезона в ФНЛ, заверил директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов:

«Вопрос по заработной плате решается, на счёт клуба переведен первый транш. На следующей неделе будет второй. Сейчас футболисты готовятся к игре с «Енисеем».

Руководитель департамента уточнил: в 2017 году власти полностью сохранят бюджетное финансирование приморского клуба в сумме 150 миллионов рублей в год.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», футбольный клуб «Луч-Энергия» почти полностью приостановил свою работу до выплаты долгов по зарплате. Основной состав сделал это на сборах в Турции, остальной персонал – во Владивостоке. К бойкоту не присоединились только некоторые тренеры ДЮСШ и бухгалтерия. Отстранённый от должности директор «жёлто-синих» Александр Голубчиков 28 февраля заявил, что ситуация с финансами остаётся напряжённой. Но предугадал, что деньги за октябрь вот-вот поступят в клуб.