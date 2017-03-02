Приморский "Адмирал" пятый раз сыграет с омскими "ястребами"

Сегодня приморский «Адмирал» в пятый раз сыграет с омским «Авангардом» в рамках первого раунда плей-офф. Пока счёт в серии равный – обе команды выиграли по два раза. Матчи продлятся до тех пор, пока одна из команд не победит 4 раза, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Игра пройдёт на домашней площадке омичей и начнётся в 23:00 по приморскому времени. Примечательно, что «Адмирал» стал первой дальневосточной командой, перешагнувшей рубеж 1 победы в плей-офф. В ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский заметил, что всё самое интересное ещё впереди.

«Эмоции и искры летели в первой и второй играх. Сейчас команда играет на результат. Эмоции конечно у обеих команд ещё будет», - заметил он.

Следующая игра пройдёт во Владивостоке в субботу, 4 марта. Если исход серии не решится в ближайшие два матча, состоится ещё один – он пройдёт 6 марта в Омске.

Кстати, ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что успешное выступление приморского хоккейного клуба «Адмирал» в плей-офф стало причиной прецедента в «Фетисов-Арене». Дополнительный матч с омским «Авангардом» во Владивостоке совпал с датой проведения в концертно-спортивном комплексе ледникового шоу Ильи Авербуха. Из-за этого представление прославленных фигуристов пришлось перенести на 18 февраля.

Первые две игры «Адмирала» и «Авангарда» прошли в Омске. Оба раза победу праздновали хозяева площадки. В первом матче «моряки» отдали противнику победу после 105 минут сражения, в третьем овертайме – 1:2. Во второй игре «сине-белые» проиграли в основное время со счётом 3:6. Игры прошедшие во Владивостоке остались за приморцами. Матч от 26 февраля завершился долгожданной победой «сине-белых» - подопечные Александра Андриевского смогли взять реванш на домашней площадке со счётом 4:3. Большой неожиданностью для экспертов и некоторых болельщиков стала вторая победа «моряков» - 28 февраля «Адмирал» в овертайме отбился от омичей со счётом 3:2.