Владивостокским школьникам расскажут о юности Александра Фадеева

Сегодня в краевом музее имени Арсеньева проведут семинар для школьников «Что хранит дневник». Он станет частью «фадеевских дней». РИА «Восток-Медиа» ранее рассказывало, что в декабре мемориальная выставка в честь писателя была организована в музее Чугуевки, а в январе выставка «В память о Саше. Воспоминания о юности Александра Фадеева» открылась во Владивостоке. К 115 годовщине со дня рождения автора «Разгрома» книгу о Фадееве презентовал приморский писатель Василий Авченко.

Сегодняшний семинар будет посвящён отношениям юного Фадеева с друзьями и подругами. Собравшиеся познакомятся с дневниковыми записями Лии Ланковской – именно у этой девушки любила собираться компания, куда входил и Фадеев. Разыскать эти дневники музейным сотрудникам оказалось непросто – след Ланковских затерялся в канадской эмиграции. Однако несколько лет назад внук Лии Ланковской, профессор географии Майкл Трип приехал во Владивосток, чтобы встретиться с работниками музея и передать им архивы своей бабушки. Так копии писем, фотографий и личного дневника Лии Ланковской попали в фонды музея.

Другая подруга детства Фадеева, Александра Колесникова, знавшая будущего писателя с девяти лет, так рассказывала об их общем владивостокском детстве:

«Когда мы подросли и уже учились в школе, я и две мои подруги - Нина Сухорукова и Лия Ланковская - сдружились с группой Сашиных товарищей по коммерческому училищу, и с тех пор наша компания стала неразлучной... Мы собирались все вместе, играли, бродили берегом моря, пели песни, делились друг с другом своими мыслями, мечтами... Став постарше, мы собирались у кого-нибудь из наших друзей (чаще всего у Лии Ланковской: у нее было посвободнее), слушали музыку, пели, читали стихи. Среди нас «обнаружились» и певцы, и чтецы, и музыканты. Любили мы петь хором. Саша любил читать стихи и, надо сказать, читал их превосходно. Обычно он забирался за цветы, которых в комнате Ланковской всегда было очень много. Стоял он прямо, слегка закинув голову назад. Правая его рука обычно была заложена за борт форменной ученической куртки. Он любил Пушкина, Некрасова... В то время я еще не знала, что некоторые из наших мальчиков уже состояли в подпольных политических организациях. Саша Фадеев уже получал в то время партийные поручения. Но это было тогда для нас, девочек, «тайной». В 1918-1919 годах большинство наших друзей ушло в партизаны. Одним из первых среди них был Фадеев. За ним ушли и многие другие. Так постепенно и распалась наша дружная владивостокская «коммуна».

В 1949 году Фадеев писал Колесниковой: «В юности мне очень трудно было расстаться с Дальним Востоком. Тогда мне казалось, что все близкое моему сердцу остается здесь. Кроме того, я уже вымахал к тому времени в рослого детину, я уже немало повоевал и исходил тысячи километров дорог, и я любил наш край большой мужественной любовью... К тем годам (1933-35), о которых я вам здесь написал, я остался совершенно одинок, детей у меня от первого брака не было, я не имел никаких должностей, кроме своей профессии, и - совершенно свободный, несколько «разочарованный», что меня красило,- я вернулся на родину с намерением навсегда остаться в крае. И как же кровоточило мое сердце от невыносимого одиночества там, где каждый камень дома, поворот улицы, деревцо в саду напоминали мне о самых чистых днях, о поре самых больших мечтаний и надежд!»