На этой неделе жители Владивостока закупятся фермерскими продуктами

В субботу, 4 марта, в преддверии Международного женского дня на главной площади Владивостока соберутся приморские фермеры и другие производители со своей продукцией. На этой неделе ярмарка будет работать только один день, сообщает РИА «Восток-Медиа».

4 марта на центральной площади Владивостока после перерыва вновь развернётся продовольственная ярмарка. На этот раз торговля развернётся с 10:00 до 17:00. Горожане вновь смогут приобрести мясную, рыбную и хлебобулочную продукцию, мёд, соленья, кондитерские изделия и другие продукты к праздничному столу.

Последний раз продовольственные ярмарки во Владивостоке проводили в преддверии Нового года и Рождества, а также 23 Февраля. Из-за новогоднего городка на площади фермерам пришлось переместиться на парковку краевой администрации на Светланской, 22 и на привокзальную площадь.

Фермерскую продукцию в постоянном режиме в центре Владивостока начинают продавать с апреля. Традиционно на главной ярмарке собираются жители Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья. Обычно она проходит по пятницам и субботам с 9 утра до 5 часов вечера.