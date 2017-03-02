В центре Владивостока фура заблокировала важную дорогу

Несколько минут назад на улице Тигровой в центре Владивостока произошло ДТП с участием фуры Renaultи припаркованными легковыми автомобилями, сообщает РИА «Восток-Медиа». Узкая улица Тигровая, важный участок одностороннего движения в центре Владивостока, в очередной раз заставила нервничать автомобилистов. Большегруз марки «Рено», видимо, не вписавшись в поворот на склоне, задел несколько автомобилей. Сейчас здесь образовалась серьёзная пробка. Участники затора ждут сотрудников ДПС.









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