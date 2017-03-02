Во Владивостоке утопили Mercedes с дипломатическими номерами

Пользователи социальных сетей обсуждают очередную машину-утопленницу. Накануне в районе полуострова Песчаный под лёд ушёл дорогой автомобиль Mercedes-Benz GL 350 CD с красными дипломатическими номерами, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Не смотря на существенное потепление, плюсовые температуры и опасность жители и гости краевого центра продолжают не только выходить, но и выезжать на лёд. Очредной инцидент случился на Песчаном накануне. Жертвой тонкого льда стал элитный автомобиль Mercedes-Benz GL 350 CD. Снимки машины быстро разлетелись по социальным сетям. Пользователи мигом рассмотрели, что на машине установлены красные номера (в России красные автомобильные знаки означают принадлежность к консульству, посольству или лицу, которое имеет дипломатический статус, а также представительству иностранного государства – Прим. ред.).

Подобные новости всегда вызывают шквал комментариев со стороны пользователей, а то, что во Владивостоке, возможно, утопили консульское авто вообще не на шутку оживило подписчиков.

«И номера на нем дипломатические, консул будет рад», «У наваги новый дом появился», «Лучше бы мне отдал», «Килограмм рыбы того стоил», «Наверное корюшка хорошо клюёт на автомобили», «Видимо, приманка хорошая, мы не рыбаки - нам не понять», «Вроде не глупые люди, раз могут себе позволить такое авто, а всё в одну и ту же воду лезут, невзирая на ежедневные новости», «Оттепель, а они лезут всё на лёд!», «Сюжет книги «Слабоумие и навага», - иронизируют пользователи.

По предварительной информации, во время инцидента никто не пострадал. Как корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пояснили в ГОЧС по Приморскому краю, вызовов о спасении людей в акватории Владивостока 1 марта не поступало.

«Наши сотрудники не привлекались к спасательным операциям. Мы не занимаемся поднятием машин из воды, специалисты выезжают только в том случае, если требуется помощь людям», - отметили в ведомстве.

Публикация от 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) Фев 28 2017 в 11:44 PST