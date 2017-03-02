Дороги Владивостока утром сковали километровые пробки

На одной из дорог Владивостока с утра образовалась 4-х километровая пробка. Несколько часов автомобилисты простояли на проспекте 100-летия, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сервис «Яндекс.Пробки».

Сегодня, 2 марта, загруженность дорог Владивостока утром составила 5 баллов, что на 2 балла меньше, чем вчера, и соответствует обычному уровню.

Наиболее загруженными магистралями утром традиционно стали проспект 100-летия Владивостока в центр (7 баллов), Светланская улица в центр и проспект Красного Знамени к остановке «Дальпресс» - эти магистрали получили по 6 баллов. При этом непривычно легко можно было проехать по Некрасовской улице – по направлению к фуникулеру на магистрали зафиксировали всего 4 балла, что на 3 балла ниже обычного.

Самой длинной пробкой сегодняшнего утра стал 3,7 километровый затор, образовавшийся от Магнитогорской улицы до остановки «Молодёжная». Он продержался 2 часа. От Снеговой улицы до парка Победы машины растянулись на 2,9 километра. Автомобилисты простояли там больше часа. Относительно небольшая 1,4 – километровая пробка сковала на полтора часа движение от улицы Капитана Шефнера до Матросского сквера. От Шилкинской улицы до кольца инструментального завода автомобилисты двигались 1 час 20 минут. Столько же пришлось простоять машинам на Русской улице на участке от улицы Кутузова до улицы Адмирала Горшкова.