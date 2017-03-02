В Хасанском районе местным жителям выдают пропуска на "Землю леопарда"

В сёлах Хасанского района началась выдача пропусков в заповедную зону национального парка «Земля леопарда». Право на них имеют местные жители, которые часто ходят в здешние леса отдыхать, рыбачить, собирать грибы, ягоды и другие дикоросы. Всё это разрешается делать обладателям пропусков. Однако даже пропуск не даёт права охотиться или рубить дрова в национальном парке. Пропуск также не действителен во время весеннего и осеннего пожароопасных периодов, сроки которых устанавливаются особыми распоряжениями властей.

Специалисты «Земли леопарда» выезжают раз в год в соседствующие с нацпарком населённые пункты, чтобы выдать пропуска, которые действуют в течение года. В этом году временные пункты выдачи пропусков уже были открыты в сёлах Занадворовка, Безверхово и Филипповка, а позже все желающие смогут посетить такой пункт в посёлке Приморском. Получить бесплатный пропуск, который будет действителен до конца 2017 года, можно при наличии паспорта с местной пропиской. При этом многие сельчане получают пропуск не только для себя, но и для друзей, родственников и соседей, предъявив копии их паспортов.

Вместе с документом каждый получает информационный буклет «Земли леопарда», содержащий сведения о работе национального парка, подробную карту с обозначением и описанием его функциональных зон, памятку и правила для гостей особо охраняемой природной территории. Важной частью таких встреч также является противопожарная пропаганда. Сотрудники «Земли леопарда» призывают местных жителей не начинать палы на землях сельхозназначения, объясняя, что выжигание сухой травы не способствует росту папоротника и кормовой травы для домашнего скота.