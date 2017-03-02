Жители Находки хотят провести референдум по экологическим вопросам

Инициативная группа жителей Находки накануне направила в администрацию городского округа ходатайство о проведении референдума по экологическим вопросам. Активисты решили выразить ноту протеста городским властям по поводу отравления угольной пылью и заявить требования о проведении референдума, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Жители Находки возмущены тем, что в городе продолжается открытая перевалка угля. Второй вопрос касается намерения построить в окрестностях Находки крупный нефтехимический комплекс. Документы на проведение референдума уже переданы в территориальную избирательную комиссию администрации Находкинского городского округа.

«Меня как руководителя комиссии по экологии пригласили в качестве свидетеля при передаче этого предложения в избирательную комиссию. Признаюсь, такая инициатива 12 горожан стала неожиданностью для меня. Так как в Находке ни разу не проводился референдум, думаю, городская дума вслед за мэрией рассмотрит возможность его проведения одновременно с какими-либо выборами», — сообщил журналисту РИА «Восток-Медиа» руководитель комиссии по экологии и благоустройству думы Находки Валерий Мишкин.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что в Находке прошло совещание с участием властей и всех «угольных» стивидоров порта. Позже комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды призвал установить современное оборудование в дальневосточных портах Ванино и Находка. Одновременно на фоне экологического бедствия представители Общественной палаты РФ лоббируют приватизацию причалов.