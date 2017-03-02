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Приморский океанариум изменил цены на билеты

Приморский океанариум изменил цены на билеты
Учреждение открыло для посещения дельфинарий
12 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Приморский океанариум объявил о восстановлении работы дельфинария – правда, за вход на тренировки млекопитающих посетителям придётся доплачивать. При этом билет в сам комплекс, напротив, немного подешевел, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы океанариума, ценовая политика учреждения поменялась в первый день весны, 1 марта. Со вчерашнего дня цена билетов на посещение экспозиций океанариума составляет в будние дни – 700 рублей, а в выходные и праздничные дни - 900 рублей.

При этом, океанариум спустя несколько месяцев перерыва снова готов пустить зрителей на тренировки морских млекопитающих в дельфинарии. Они будут проходить ежедневно кроме понедельника и среды в 11 и 15 часов. Единая цена посещения и всего океанариума и дельфинария составит 800 рублей в будни и 1000 рублей в выходные и праздничные дни.

Для организованных групп от 12 человек посещение экспозиций Океанариума в будни обойдется в 500 рублей с человека, экспозиций Океанариума и дельфинария – 600 рублей. В выходные и праздники цены составят соответственно 700 и 800 рублей.

Небольшие изменения произошли и в льготной политике комплекса. Так, детская скидка теперь предоставляется посетителя в возрасте от 7 до 16 лет. Прежде эта категория ограничивалась пятнадцатью годами. Посещение экспозиций Океанариума детьми от 7 до 16 лет в будни без дельфинария стоит 400 рублей, с дельфинарием – 500 рублей. В выходные и праздники – соответственно в 600 и 700 рублей.

Билеты жители и гости города могут купить в кассах океанариума с 10 до 18 часов. Как и прежде, понедельник считается выходным днём, а по средам учреждение открыто только для организованных школьных групп, пришедших на открытые уроки.

Как писало РИА «Восток-Медиа» ранее, Приморский океанариум возобновил работу после технической паузы в декабре прошлого года. С тех пор тренировки морских млекопитающих проходили в закрытом режиме.  Это последовало после ряда громких скандалов. Всего за несколько дней прошлой осенью в океанариуме погибло сразу три животных - сивуч Старк и два дельфина.

 
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