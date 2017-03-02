В конце недели Приморье ждёт зимний сюрприз

В Приморье после нескольких очень тёплых дней заметно похолодало. Всю неделю температурный режим превышал норму на 3-7 градусов, однако ещё вчера вечером ситуация начала меняться – усилился ветер и похолодало. Такая погода сохранится до конца недели, на выходных возможен снег, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», в четверг, 2 марта, характер погоды в регионе определяет тыловая часть циклона. В отдельных районах Приморья пройдёт небольшой снег, возможна гололедица. При умеренном, а на побережье сильном северо-западном ветре температурный фон будет колебаться от -9 до +4 градусов.

На выходных погода в Приморье будет переменчива. В субботу, 4 марта, погодные условия определит гребень антициклона. На большей части края существенных осадков не ожидается, небольшой снег вероятен лишь на севере. Температурный фон составит от -10 до +4 градусов.

В ночь на субботу на юго-западе Японского моря начнёт формироваться неглубокий циклон. Предполагается, что в воскресенье днём он будет смещаться на восток, северо-восток над центральной частью Японского моря. Атмосферные фронты, связанные с циклоном, пройдут вблизи южного побережья Приморья. В южной половине края повысится вероятность небольших осадков. Температурный фон существенно не изменится.

Во Владивостоке в воскресенье, 5 марта, также возможен небольшой снег.